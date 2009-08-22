Streik bei VW de Mexico beendet

Der Tarifstreit in einem Volkswagen-Werk in Mexiko ist nach vier Tagen beigelegt. Die beide Seiten hätten sich auf eine moderate Lohnerhöhung verständigt, sagte ein Gewerkschaftsvertreter am Samstag.
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Details nannte er nicht. Die Belegschaft werde noch im Laufe des Tages an ihren Arbeitsplatz in der Produktionsanlage in Puebla zurückkehren.
Die Beschäftigten erhalten eine Lohnerhöhung von drei Prozent sowie eine Einmalzahlung von umgerechnet 300 Euro.
In Puebla unweit von Mexiko-Stadt sind rund 13.500 Mitarbeiter beschäftigt. Gebaut werden dort unter anderem das Käfer-Nachfolgemodell New Beetle, der Jetta und der Golf Variant. Mehr als 80 Prozent der Produktion werden exportiert.