Streit um EU: Klaus will ODS verlassen

Prag. Genug von der eigenen Partei hat Tschechiens Präsident Vaclav Klaus. Der Gründer und Ehrenvorsitzende der regierenden Bürgerdemokraten ODS hat angedeutet, eine neu zu schaffende konservative Partei unterstützen zu wollen. Gründe für den Rückzug gibt es mehrere: Mit seinem Nachfolger an der Parteispitze, Regierungschef Mirek Topolanek, ist Klaus nie so richtig warm geworden. Bei seiner Wahl zum Parteivorsitz bezeichnete Klaus Topolanek intern als menschlich "leer und falsch". Als Politiker habe sich der Premier, der nach einem knappen Wahlsieg 2006 nur mit Unterstützung von Christdemokraten, Grünen und sozialdemokratischen Überläufern regieren kann, zu weit von den ODS-Grundprinzipien entfernt. Auch hat sich Topolanek immer mehr vom Übervater Klaus und seinen euroskeptischen Ansichten entfernt.