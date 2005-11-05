Streit um ÖBB entgleist verbal

Neuer Schlagabtausch im Konflikt um ÖBB-Reform. | Wien. (VeGa) Der Streit um die ÖBB-Reform eskaliert. Die Töne werden härter.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 20 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Der Chef der Eisenbahnergewerkschafter Wilhelm Haberzettl wirft Infrastrukturminister Hubert Gorbach vor, vom Dienstrecht keine Ahnung zu haben: Er verbreite die Unwahrheit, es sei besser, "er würde den Mund halten". Auch ÖBB-Chef Martin Huber wird scharf angegriffen: Es gebe keine Personal- und Ausbildungsplanung. Es herrsche ein "Saustall". Wirtschaftsminister Martin Bartenstein kritisiert die Wortwahl. Gorbach weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Aussagen als "niveaulos".