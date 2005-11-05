Streit um ÖBB entgleist verbal

Der Chef der Eisenbahnergewerkschafter Wilhelm Haberzettl wirft Infrastrukturminister Hubert Gorbach vor, vom Dienstrecht keine Ahnung zu haben: Er verbreite die Unwahrheit, es sei besser, "er würde den Mund halten". Auch ÖBB-Chef Martin Huber wird scharf angegriffen: Es gebe keine Personal- und Ausbildungsplanung. Es herrsche ein "Saustall". Wirtschaftsminister Martin Bartenstein kritisiert die Wortwahl. Gorbach weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Aussagen als "niveaulos".