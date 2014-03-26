Streitsüchtiger Führer einer schwachen Nation

US-Präsident Barack Obama hat in der Ukraine-Krise wieder einmal darüber gesprochen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das sollte er nicht mehr tun, denn dieser Satz bedeutet, dass es mit Fortschritt und Recht unvermeidlich so weitergeht. Ich wollte, das wäre so.



Was heute in Wladimir Putins Russland geschieht, ist eine Erinnerung daran, dass es in der Geschichte Ebbe und Flut gibt, Fortschritte und Rückschritte, und dass die Geschichtsinterpretation subjektiv ist. Die jüngsten Ereignisse sind eine Warnung, dass es durch skrupellose politische Führer, durch schwache oder verwirrte Gegner oder manchmal einfach durch historische Zufälle zu entscheidenden Wenden in der Geschichte kommen kann. Putins eigentliches Problem ist, dass er auf der falschen Seite der Nato steht. Diese Haltung hat seinen sowjetischen Vorgängern geschadet und sie wird vermutlich auch Putin schaden.



Einen grundlegend positiven Effekt hatte Putins Krim-Putsch auf Obama und den Westen, denn er bewirkt, was Nato-Kommandant General Philip Breedlove einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung der russischen Führung nennt: "Russland, das bisher ein Partner war, agiert jetzt mehr wie ein Gegner. Wir müssen anders positioniert sein und uns mehr bereithalten."



Durch die Annexion der Krim hat Putin den Rahmen, in dem die USA und andere Staaten Moskaus Handlungen einschätzen, tatsächlich verändert. Wahrscheinlich war diese Neupositionierung Russlands von Putin beabsichtigt, aber sie ist eine riskante Strategie, die diplomatische, wirtschaftliche und militärische Reaktionen eines zusammenstehenden Westens herruft.



Putin steht an der Spitze einer den meisten politischen und ökonomischen Indikatoren nach schwachen Nation - keine aufsteigende Macht. Russland hat einen streitsüchtigen, revanchistischen Führer, der bereit ist, Gewalt anzuwenden. Das ist jedoch nur dann ein Rezept für Sieg, wenn der Westen kapituliert. Aus Gesprächen zwischen Amerikanern und Europäern bei einer Konferenz in Brüssel gewann ich den Eindruck, dass Putin mit seinem Schritt scheitern wird, wenn sich Europa und die USA weiter entschieden und beharrlich zeigen.



Der ukrainische Außenminister Andrii Deshchytsia sagte mir bei dieser Konferenz, dass sein Land entschlossen sei, der EU beizutreten und mit seinem Nachbarn im Osten im Frieden zu bleiben, wenn möglich, aber "absolut" bereit sei, die russischen Truppen zu bekämpfen, wenn sie in die östliche Ukraine einfallen. Die wahre Herausforderung, sagte Deshchytsia, sei es, die ukrainische "Euro-Revolution" zu einem Erfolg zu machen: "Wir müssen heute mit den Reformen beginnen" - vom korrupten Finanzsystem bis zum schwachen Militär.



Die Kommunisten des vorigen Jahrhunderts sprachen über die Unvermeidlichkeit ihres Triumphs. Wie falsch diese historischen Deterministen lagen. Aber der Kampf um die Demokratie wird immer wieder neu ausgetragen und nirgends ist vorherbestimmt, dass die Guten gewinnen.



Übersetzung: Redaktion