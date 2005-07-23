Strenge Regeln

Wie angekündigt hat die Kommission noch vor der Sommerpause Vorschläge zur besseren Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von explosiven Substanzen in der EU vorgelegt. Im Handel mit regulären Sprengstoffen sollen "verdächtige Transaktionen" meldepflichtig werden. Darüber hinaus soll Bombenbastlern das Grundmaterial für ihre Werke entzogen werden. Zahlreiche chemische Stoffe dürften demnach künftig nur noch von "autorisierten Personen" erworben werden. Etwa weit verbreitete Düngemittel, die das hochexplosive Ammoniumnitrat enthalten, bedürften dann einer Genehmigung. Den europäischen Bauern droht dadurch ein bürokratischer Mehraufwand. Einen weiteren Ansatzpunkt sieht die Kommission in der Zerstörung der Altbestände in zum Teil schlecht bewachten militärischen Munitionsdepots in Mittel- und Osteuropa.