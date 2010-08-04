Strengerer Sittenkodex im Gottesstaat

Re-Islamisierungen vogue



Schon sein Beginn der islamischen Revolution 1979 gelten für Frauen im Iran sehr strenge Bekleidungs- und Verhaltensvorschriften. In den 80er Jahren wurde auf deren Einhaltung sehr stark geachtet, in den 90er Jahren entspannte sich die Situation, nun soll die Re-Islamisierung der Gesellschaft nach dem Willen der Führung hurtig voranschreiten, denn seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad versucht die Jugend, sich noch westlicher zu geben. Neuerdings sieht man immer mehr Frauen, bei denen unter der staatlich verordneten Kopfbedeckung Locken und Haarsträhnen herausschauen. Es ist ihre Art zu zeigen, dass sie gegen das herrschende Regime sind.



Bei der Zensurbehörde ist der westliche Einfluss an sich ist sehr verpönt. So wetterte ein Freitagsprediger kürzlich, dass es in Europa Menschen gebe, die eine innigere Beziehung zu ihrem Hund hätten als zu ihren Ehegatten oder Kindern. Ahmadinejad spöttelte vor wenigen Tagen über das WM-Orakel, die Krake Paul, den er als Symbol für westliche Dekadenz und Aberglauben sieht. Mit all diesen Dingen wolle sein Land nichts zu tun haben, so der Präsident.



Der neue Sittenkodex betrifft auch die Männer. Im Iran gilt die Haartracht als eine Art politisches Zeichen. Bartträger gelten als fromm und regierungstreu. Träger gescheitelter Frisuren à la Ahmadinejad sind ebenfalls gern gesehen. Doch die Anzahl der Liebhaber anderer, eher westlich orientierter Haarschnitte ist groß. Man sieht zum Beispiel im Straßenbild Teherans viele Jugendliche mit langen Haaren, Pferdeschwanz, Vokuhila, Irokesenschnitt, Punk-Styles, Stachelfrisur und Hair-Tattoos.



Um dieser unerwünschten Frisurenvielfalt Einhalt zu gebieten, hat das Kulturministerium jetzt eine Liste mit Männerfrisuren veröffentlicht, die den Sittenwächtern gefallen und nicht als "westlich" gelten: Darunter brave Kurzhaarfrisuren, einfache Faconschnitte, Scheitelfrisuren und Kotelettenbärte. Jeder Friseur wurde bereits angewiesen, die Liste der erlaubten Frisuren in seinem Salon sichtbar auszuhängen. Fortan laufen Männer mit "nicht genormten" Frisuren Gefahr, verhaftet, gefoltert oder gar hingerichtet zu werden. Dass auch das Zupfen der Augenbrauen für Männer künftig tabu ist, wird allerdings von sehr vielen Persern milde belächelt: "Da müsste man ja mehr als die Hälfte aller Jungs in Teheran verhaften", meint Arash G. im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" lächelnd.