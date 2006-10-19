Strom: Hemmt Staatseigentum den Wettbewerb?

Der scheidende SPÖ-Energiesprecher Georg Oberhaidinger meint dazu, für ihn sei die 51-Prozent-Grenze nie eine Glaubensfrage gewesen. Allerdings bräuchte die SPÖ für eine Änderung ein überzeugendes Konzept für die Zukunft des Verbund. In seinen 11 Jahren als Energiesprecher sei ihm nie ein solches vorgelegt worden. Ob es tatsächlich unter privaten Stromversorgern mehr Wettbewerb gäbe als unter öffentlichen, bezweifelt Oberhaidinger. Denn alle müssten sich mit ihrer Preispolitik nach den Strombörsen richten.

Gewinne für das Volk

Christoph Chorherr, Energiesprecher der Wiener Grünen, meint, dass private Eigentümer noch größeres Interesse an einem Monopol hätten als öffentliche. Deshalb seien die Grünen für öffentliches Eigentum an Energieversorgern. Außerdem kämen bei privaten Eigentümern die Gewinne der Unternehmen nicht der Bevölkerung zugute. Die Replik Mitterlehners: Ihm sei nicht aufgefallen, dass Länder und Bund die Gewinne ihrer Stromversorger an die Bevölkerung verteilt hätten.