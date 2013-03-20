Stronach keilt Salzburger Ortschefs

Wien. Der Bürgermeister von Goldegg im Salzburger Pongau, Hans Mayr, könnte bei der Salzburger Landtagswahl am 5. Mai für das Team Stronach ins Rennen gehen. "Ich habe das Angebot, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Ich bin noch am Überlegen. Bis 27. März muss ich mich entscheiden", bestätigt Mayr am Mittwoch im APA-Gespräch diesbezügliche Berichte.



Der 52-jährige Filialdirektor in der Hypo Salzburg ist Anfang Februar aus der ÖVP ausgetreten. Als Grund nannte er Meinungsverschiedenheiten mit der Partei wegen des Salzburger Finanzskandals. Er sei nicht damit einverstanden gewesen, dass die ÖVP in der Regierung eine Mitverantwortung an der Affäre von sich schiebe. "Als Regierungspartner hat man Mitverantwortung. Die Hauptverantwortung liegt aber natürlich bei der SPÖ."



Mayr sei nicht der einzige in der ÖVP, der den eigenen Umgang mit dem Finanzskandal kritisiere, sagt ein Salzburger ÖVP-Insider. Für den Ausstieg von Mayr gebe es aber auch andere Gründe. Die Partei habe Mayr zuerst den Bezirksobmann im Pongau und dann einen Platz auf der Landtags-Liste verwehrt, deswegen sei er enttäuscht. Als direkt gewählter Bürgermeister sei ein Parteiwechsel kein Problem, "mit der Hypo wird das aber wohl schwer vereinbar".

Präsentation am 27. März

In Salzburg sucht der Landesobmann vom Team Stronach und Nationalratsabgeordnete Erich Tadler Kandidaten. Laut Tadler gibt es auch Gespräche mit Helmut Naderer, Vizebürgermeister von Seekirchen/Wallersee (Freie Wähler Seekirchen), und dem ehemaligen Torhüter von Salzburg und dem Nationalteam, Otto Konrad. Mayr wäre von den drei bisher genannten aber mit Abstand der größte Fang. Das Team Stronach wird am 27. März seine Kandidaten präsentieren.