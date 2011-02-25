Studenten 1955-2009

An den öffentlichen Universitäten waren insgesamt 211.746 österreichische Studierende immatrikuliert. Davon betrieben 201.150 ein ordentliches Studium. An 12 Privatuniversitäten studierten 3.641 Österreicher und Österreicherinnen.



31.789 Studierende mit österreichischer Staatsbürgerschaft betrieben ein Fachhochschulstudium und weitere 693 besuchten einen FH-Lehrgang zur Weiterbildung. 8.814 österreichische Studierende betrieben ein Lehramtsstudium an einer Pädagogischen Hochschule und 7.930 besuchten einen Weiterbildungslehrgang.



Von 3 Theologischen Lehranstalten wurden 97 inländische Studierende gemeldet, und 3.468 inländische Studierende besuchten einen Lehrgang universitären Charakters.



53% Frauen



Der Frauenanteil betrug im Wintersemester 2009/10 bei den inländischen ordentlichen Studierenden an den öffentlichen Universitäten 53%. Der Frauenanteil der österreichischen Studierenden an Privatuniversitäten beträgt 58%.



Im Fachhochschulbereich sind die weiblichen Studierenden mit einem Anteil von 46% weiterhin unterrepräsentiert. An den Pädagogischen Hochschulen beträgt der Frauenanteil beachtliche 78%, während an den Theologischen Lehranstalten nur 28% der österreichischen Studierenden Frauen sind. An den Lehrgängen universitären Charakters liegt der Frauenanteil bei 44%.



WintersemesterGesamtMännerFrauenGesamt InländerInl. Männer Inl. FrauenGesamt AusländerAusl. MännerAusl. Frauen1955/5619.12415.3613.76314.80911.6343.1754.3153.7275881956/5720.86316.5724.29115.00011.5983.4025.8634.9748891957/5825.08219.6545.42817.06512.9194.1468.0176.7351.2821958/5929.80422.9076.89720.27014.8705.4009.5348.0371.4971959/6033.35425.5377.81723.56817.1716.3979.7868.3661.4201960/6138.53329.6688.86528.15920.8577.30210.3748.8111.5631961/6242.64532.6749.97131.85823.4628.39610.7879.2121.5751962/6345.66234.68510.97735.00725.7289.27910.6558.9571.6981963/6447.27036.01111.25937.62927.9089.7219.6418.1031.5381964/6548.08236.57211.51038.71428.8249.8909.3687.7481.6201965/6648.89537.22711.66839.45729.42810.0299.4387.7991.6391966/6748.96537.06711.89839.22928.95210.2779.7368.1151.6211967/6851.01338.89312.12040.83230.31810.51410.1818.5751.6061968/69 49.09337.18711.90640.21929.82310.3968.8747.3641.5101969/70 50.11737.72812.38941.58030.71110.8698.5377.0171.5201970/7153.15239.88313.26944.57933.01611.5638.5736.8671.7061971/7257.93042.36815.56249.06335.48713.5768.8676.8811.9861972/7364.80646.00818.79855.65239.13216.5209.1546.8762.2781973/7470.87848.94821.93061.43541.98319.4529.4436.9652.4781974/7575.24650.82624.42065.52243.73421.7889.7247.0922.6321975/76 81.32453.64327.68171.34446.52524.8199.9807.1182.8621976/77 87.92456.67931.24577.64249.52928.11310.2827.1503.1321977/78 94.38659.38235.00483.92552.22231.70310.4617.1603.3011978/79 101.33062.66538.66590.43155.36035.07110.8997.3053.5941979/80 109.12166.39842.72397.83058.89538.93511.2917.5033.7881980/81 115.61669.76845.848103.85861.92741.93111.7587.8413.9171981/82 125.50574.63550.870112.93066.38046.55012.5758.2554.3201982/83 133.81378.51055.303120.62069.99050.63013.1938.5204.6731983/84 142.15982.71759.442128.21673.80854.40813.9438.9095.0341984/85 151.93487.28764.647137.07677.99659.08014.8589.2915.5671985/86 160.90491.39569.509145.51681.93063.58615.3889.4655.9231986/87 168.18294.94073.242152.44285.39167.05115.7409.5496.1911987/88 175.51098.56076.950159.33688.93670.40016.1749.6246.5501988/89 179.484100.78378.701162.90491.04071.86416.5809.7436.8371989/90 186.149103.94482.205168.86093.89274.96817.28910.0527.2371990/91 193.479108.05085.429174.98797.36677.62118.49210.6847.8081991/92 201.874112.25489.620181.668100.64981.01920.20611.6058.6011992/93 205.769113.92291.847183.789101.48882.30121.98012.4349.5461993/94 210.639115.65194.988186.728102.29084.43823.91113.36110.5501994/95 216.127116.87199.256190.971103.03987.93225.15613.83211.3241995/96 220.341117.348102.993193.960103.13490.82626.38114.21412.1671996/97 220.345116.071104.274193.204101.75291.45227.14114.31912.8221997/98 219.162113.325105.837191.41798.88292.53527.74514.44313.3021998/99 221.067112.367108.700192.11197.60494.50728.95614.76314.1931999/00227.302113.163114.139196.92498.02898.89630.37815.13515.2432000/01227.948111.185116.763197.27196.212101.05930.67714.97315.7042001/02182.80587.26895.537155.52474.20081.32427.28113.06814.2132002/03186.22688.03198.195156.44173.82982.61229.78514.20215.5832003/04192.56090.070102.490159.72374.55985.16432.83715.51117.3262004/05195.76391.054104.709162.52875.51387.01533.23515.54117.6942005/06203.45394.342109.111165.89977.00488.89537.55417.33820.2162006/07209.41696.898112.518169.62578.57991.04639.79118.31921.4722007/08217.587100.568117.019173.91680.54093.37643.67120.02823.6432008/09223.562103.180120.382176.49181.63594.85647.07121.54525.5262009/10255.561118.327137.234201.15093.672107.47854.41124.65529.756



Quelle: Statistik Austria, erstellt am: 29.07.2010