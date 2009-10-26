Studenten: Flashmob und Debatten

Auch außerhalb des besetzten Audimax der Universität Wien wurden am Nationalfeiertag protestierende Studenten aktiv: Mittags stürmte ein Flashmob das Wissenschaftsministerium am Minoritenplatz mit quietschenden Plastik-Hühnchen.



Auf Transparenten vor der Uni wurden unter anderem "Reiche Eltern für alle" gefordert. Als Statement zum Nationalfeiertag diente eine Bundesheeruniform mit dem Kommentar "Und dafür hamma Geld".



Am Dienstag ruft die Bundesvertretung der Österreichischen



HochschülerInnenschaft (ÖH) zum "Tag der freien Bildung" auf, an dem Hörerversammlungen an mehreren Hochschulen geplant sind. Es gebe am Nationalfeiertag im Bildungsbereich nichts zu feiern gibt es hingegen, erklärten Sigrid Maurer und Thomas Wallerberger vom ÖH-Vorsitzteam. Von den von der Regierung versprochenen zwei Prozent des Bruttoinlandproudktes fürs Bildungssystem seienn wir weit entfernt, und der der freie Hochschulzugang werde ständig infrage gestellt.