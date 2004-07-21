Studie: Sicherheit wichtiger als Geld

Ein sicherer Arbeitsplatz wirkt derzeit attraktiver auf "High Potentials", also die besten Studenten der heimischen Universitäten, als ein hohes Gehalt. Entscheidend für ihre Jobwahl ist auch das Arbeitsklima und eine internationale Perspektive.
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Die Entlohnung selbst gibt nur bei knapp 46% der Befragten den Ausschlag für die Jobwahl. Dies hat eine Studie des Instituts für Unternehmensführung der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) erhoben.
Als Gegenleistung sind die Studenten bereit, einiges zu leisten: So will ein Drittel das Privatleben für die Karriere hintanstellen und 98% können sich vorstellen über 40 Stunden die Woche zu arbeiten.
Bei Top-Studenten gelten Consulting-Unternehmen als ideale Karrieresprungbretter. Daher ist laut Studie die Boston Consulting Group (BCG) der beliebteste Arbeitgeber bei WU-Studenten, gefolgt von McKinsey. Bei Studierenden der Technischen Universität (TU) ist Siemens der begehrteste Arbeitgeber, auf Platz Zwei liegt die BCG, an die dritte Stelle wurde der Computerkonzern IBM gereiht.