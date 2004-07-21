Studie: Sicherheit wichtiger als Geld

Die Entlohnung selbst gibt nur bei knapp 46% der Befragten den Ausschlag für die Jobwahl. Dies hat eine Studie des Instituts für Unternehmensführung der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) erhoben.



Als Gegenleistung sind die Studenten bereit, einiges zu leisten: So will ein Drittel das Privatleben für die Karriere hintanstellen und 98% können sich vorstellen über 40 Stunden die Woche zu arbeiten.



Bei Top-Studenten gelten Consulting-Unternehmen als ideale Karrieresprungbretter. Daher ist laut Studie die Boston Consulting Group (BCG) der beliebteste Arbeitgeber bei WU-Studenten, gefolgt von McKinsey. Bei Studierenden der Technischen Universität (TU) ist Siemens der begehrteste Arbeitgeber, auf Platz Zwei liegt die BCG, an die dritte Stelle wurde der Computerkonzern IBM gereiht.