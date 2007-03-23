Studie übers Einkaufen im Netz

In Durchschnitt besucht jeder Interessent bei der Vorrecherche zehn verschiedene Websites, wobei zwischendurch immer wieder Suchmaschinen bei der Orientierung helfen. In der Zeit kurz vor dem Kauf erhöht sich die Recherchetätigkeit massiv, und der Nutzer schaut innerhalb kurzer Zeit durchschnittlich weitere 16 Websites an. In dieser Phase sind dies zunehmend Preisvergleichsseiten, Online-Shops und Marktplätze. Auffällig ist, dass in der Phase unmittelbar vor dem Kauf die Nutzungshäufigkeit von Marktplätzen wie eBay stark zunimmt - jeder Nutzer, der kurz vor Abschluss des Kaufes steht, weist durchschnittlich mehr als acht Marktplatz-Besuche auf. Die Interessenten geben Angebote ab oder überwachen den Stand der Auktion.



Die bekanntesten Online-Shops für Computer und Computer-Zubehör sind laut der Studie eBay und Amazon, gefolgt vom Elektronik-Spezialisten Conrad dem Versandhaus Quelle und dem Computer-Direktvertrieb von Dell. Insgesamt planen 54 Prozent der Befragten, den nächsten Kauf von Computern oder Computerzubehör im Online-Shop abzuschließen.



Für die Studie befragte Plan.Net Research 500 Internetnutzer zwischen 14 und 64 Jahren mit Interesse an Computern und Computer-Zubehör. Die Studie "Die Rolle von Suchmaschinen im Informations- und Entscheidungsprozess beim Kauf von IT-Produkten" ist kostenfrei bei it-studie@yahoo-inc.com erhältlich.