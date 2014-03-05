Stunden sammeln und später genießen

Wien. Das österreichische Arbeitszeitgesetz ist veraltet, es gehört an aktuelle Entwicklungen angepasst, fordert Christoph Krischanitz, Geschäftsführer des Wiener Versicherungsberatungsunternehmens arithmetica. Er plädiert für die Einführung eines Zeitwertkontos nach deutschem Vorbild. Dabei können Arbeitnehmer Stunden ansammeln und sie später bei Bedarf abbauen, etwa um sich weiterzubilden, sich mehr um die Familie zu kümmern, eine Weltreise zu machen oder vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Das würde zu einer weiteren Arbeitszeitflexibilisierung führen, die ohnehin dringend notwendig sei, so Krischanitz.

Arbeiterkammer: "Auf den ersten Blick einladend"

"Mit den derzeitigen Möglichkeiten haben wir schon ein hohes Ausmaß an Flexibilität erreicht, und im neuen Regierungsübereinkommen sind weitere Schritte vorgesehen", sagt dazu Josef Wöss, Leiter der Abteilung Sozialpolitik in der Arbeiterkammer Wien. Das Zeitwertkonto wirke auf den ersten Blick einladend, näher betrachtet sei es jedoch eine ziemlich komplexe Angelegenheit. So sei zum Beispiel sehr schwer sicherzustellen, dass Arbeitnehmer ein angespartes Guthaben tatsächlich zum gewünschten Zeitpunkt abrufen können. Praktisch kaum umsetzbar sei auch die Idee, Zeitguthaben von einem Arbeitnehmer zum nächsten mitnehmen zu können.



Wöss weist darauf hin, dass im Regierungsübereinkommen vorgesehen sei, dass bereits existierende Zeitwertkontenmodelle evaluiert werden. Wöss: "Man muss jetzt einmal abwarten, welche Ergebnisse dabei herauskommen." Skeptisch ist Wöss, was die von arithmetica vorgeschlagene Verwaltung der Zeitwertkonten über private Unternehmen, etwa Versicherungen oder Pensionskassen, betrifft. Er weist auf die Kapitalmarktrisiken bei der Veranlagung der angesparten und ausgelagerten Gelder hin.



Krischanitz sieht das Zeitwertkonto als Entlastung für die Arbeitnehmer, da sie sich ihre Lebensarbeitszeit flexibler einteilen könnten. Dazu bräuchte es längere - branchenabhängige - Zeitausgleichszyklen und flexiblere Tages- und Wochenarbeitszeiten. Er wundert sich zum Beispiel, warum ein Bilanzbuchhalter in den Wochen der Bilanzerstellung nicht kurzfristig mehr als 50 Stunden arbeiten dürfe. Das Ausmaß der Normalarbeitszeit von 38,5 bis 40 Stunden sollte jedoch beibehalten werden, stellte Krischanitz klar.



Neben Mehrarbeits- und Überstunden könnten laut dem arithmetica-Chef unter anderem auch maximal 10 Prozent des Bruttomonatsverdienstes oder diverse Zulagen, Zuschläge und Prämien auf das Zeitwertkonto übertragen werden, ebenso wie offene Urlaubsansprüche zum Zeitpunkt, in dem die Verjährung eintreten würde. Einen Vorstoß in puncto Zeitwertkonto hat 2010 das Land Oberösterreich gestartet. Seitdem läuft ein Pilotprojekt für Landes- und Gemeindebedienstete.

Vorreiter

Deutschland

In Deutschland ist das sogenannte "Langzeitkonto" im Flexi-II- Gesetz, das seit 2009 in Kraft ist, geregelt. Das Modell wird vor allem von Unternehmen der Chemie- und Metallindustrie genutzt. Das Gesetz sieht vor, dass die Guthaben von Langzeitkonten sicher angelegt und im Falle einer Auszeit auch garantiert ausgezahlt werden, und dass die Guthaben im Falle eines Jobwechsels oder einer Insolvenz nicht verlorengehen. Am häufigsten wird das Modell für den vorzeitigen Pensionsantritt verwendet.