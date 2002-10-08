Suche nach dem richtigen Partner

"Diese Wirtschaftsmission ist ein sehr effizienter Weg, um in der Ukraine Partner zu finden", urteilte ein Teilnehmer, der schon seit längerem geschäftlich mit diesem Land verbunden ist.



Bereits im Vorfeld der Reise werden potenzielle Geschäftspartner für die teilnehmenden Unternehmen selektiert. Vor Ort erfolgt dann der erste direkte Kontakt. Dennoch dürfe man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen, bei 30 bis 40 Kontakten, komme mit 3 bis 4 tatsächlich ein Geschäft zu Stande, erläuterte ein Unternehmer. Ein Ansporn diese Mühen in einem nach wie vor schwierigen wirtschaftliche und politischen Umfeld auf sich zu nehmen, ist das Zukunftspotenzial in diesem Land. Die österreichischen Importe aus der Ukraine haben sich seit 1992 nahezu verfünfacht, die Exporte in die Ukraine haben sich versechsfacht.



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