Suche nach neuer IHS-Spitze verläuft zäher als erwartet

Bis Mitte Juli solle aus den Bewerbern ein "engerer Kreis" herausgefiltert werden, sagt Heinrich Neisser, Vorsitzender des IHS-Kuratoriums, der "Wiener Zeitung". Sodann müssten "Hearings mit den Kandidaten" auf der "Shortlist" stattfinden. Der frühere ÖVP-Spitzenpolitiker konnte jedoch zu den Namen aus "Gründen des Datenschutzes" keine Angaben machen. Ursprünglich hätte bereits in der ersten Märzhälfte eine Vorentscheidung für den Chefposten des IHS fallen sollen.



Wirtschaftsprognose auch in Zukunft



Gesucht werden Neisser zufolge Personen, die wissenschaftliche Qualität vorweisen können, aber auch organisatorisch beschlagen sind. Denn das IHS wolle die Wirtschaftsprognose wie bisher anbieten. "Wir brauchen jemanden, der auch präsentieren kann."



Es gebe den Plan, dass das IHS selbst - parallel zur Liste der bereits erwähnten 14 Bewerber - Personen anspricht, die besonders geeignet erscheinen. Bei der bisherigen Liste sei das Problem, dass einige Kandidaten über "keine Habilitation" verfügten, bei anderen passe das vorgerückte Alter nicht. Diese Vorgangsweise müsse jedoch noch intern abgestimmt werden. Die Mitglieder der Berufungskommission hätten danach das Pouvoir, "attraktive Kandidaten" zu nominieren. Idealerweise sollten insgesamt - sowohl aus den Eigenbewerbungen als auch aus der neuen Suchstrategie - für die Interviews knapp unter zehn Namen übrig bleiben, präzisiert der Chef des IHS-Kuratoriums.



Den Einzugsbereich für die Suche nach dem künftigen IHS-Chef steckt Neisser mit dem deutschen Sprachraum ab. Neben Österreich seien insbesondere Kandidaten "aus Deutschland und der Schweiz" realistisch. Dem Vernehmen nach sollen auch Auslandsösterreicher darunter sein.



Der Ausschreibung zufolge soll der Nachfolger Felderers seine Arbeit Anfang 2012 starten. Der jetzige IHS-Chef - er ist seit 1991 im Amt - dürfte ab dann nur noch als Präsident des Staatsschuldenausschusses fungieren.