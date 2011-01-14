Sudan: versöhnliche Töne aus dem Norden

"Wenn die Abspaltung erfolgt, sind wir bereit, einen neuen Staat zu unterstützen", sagte der Sekretär für politische Beziehungen der Nationalkongress-Partei (NCP), Ibrahim Ghandour, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.



"Wir freuen uns auf brüderliche Beziehungen zu unseren früheren Mitbürgern." Es waren die bisher versöhnlichsten Töne, die von der Führung des Nordsudan zu der seit knapp einer Woche laufenden Volksabstimmung im Süden zu hören waren.



Ungeklärte Fragen



Es gilt als wahrscheinlich, dass sich der Süden in dem bis Samstag laufenden Referendum für die Unabhängigkeit vom Norden aussprechen wird. Ungeklärt sind jedoch noch einige brisante politische Fragen: Die Aufteilung der Einkommen aus der Erdölförderung und welchem Staat die Region Abyei zugeschlagen wird. Dort war es vor kurzem zu gewaltsamen Protesten gekommen.



Eine Anerkennung des Ergebnisses könnte für den Norden politisch positive Auswirkungen haben. Die USA könnten in einem solchen das Land von der Liste der den Terrorismus unterstützenden Länder streichen, bekräftigte der US-Sondergesandte für die Region die Position der USA.



(Reuters)