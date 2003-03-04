Südtiroler neuer Bauernbund-Direktor

Matthias Thaler (31) folgt dem neuen Landwirtschaftsminister Josef Pröll als Direktor des Österreichischen Bauernbundes nach. Thaler will den Bauernbund als "Kommunikationsdrehscheibe für den ländlichen Raum" positionieren. Der Südtiroler studierte in Bologna und Wien Agrarökonomie und sammelte Erfahrungen im ÖVP-Klub, in der EU-Kommission und zuletzt als Kabinettschef von Landwirtschaftsminister Molterer, der nun neuer ÖVP-Klubchef werden soll.



Zufrieden zeigte sich Bauernbundpräsident Fritz Grillitsch mit dem Regierungsprogramm: Das 3-Mrd.-Euro-Paket für die Bauern sei abgesichert, die Preissenkung für Agrardiesel werde im Rahmen der Steuerreform umgesetzt und Biomasse weiter gefördert. Vom neuen Minister Pröll erhofft sich Grillitsch, dass er keine Forderungen, die er zuvor selbst erhoben hat, nun vergisst.