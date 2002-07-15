SuperPages statt Gelbe Seiten

Zusätzlich gibt es auch ein Firmenverzeichnis von A bis Z sowie einen Stadtplan der jeweiligen Landeshauptstadt. Und weil ein neuer Name auch ein neues Erscheinungsbild braucht, ziert ein Gemälde des österreichischen Nachwuchskünstlers Christoph Maier die Titelseite.



Herold veröffentlicht bereits seit 10 Jahren als Partner der Telekom Austria (TA) die über 4,7 Mill. Rufnummern Österreichs. Heuer werden für 22 Regionalausgaben rund 4 Mill. SuperPages mit alphabetischem Teilnehmerberzeichnis herausgegeben. Für 60 heimische Regionen gibt es zusätzlich 1,5 Mill. Örtliche Telefonbücher.



Sämtliche Daten gibt es auch im Internet und auf CD-Rom. Über die Internet-Adresse http://www.superpages.at kommt man auf die Plattform der Gelben Seiten, die Daten zu mehr als 335.000 heimischen Unternehmen bietet. Die CD ist seit Mitte Mai auf dem Markt.



Herold ist ein Tochterunternehmen des Verizon-Konzerns, der mit einer Auflage von 144 Mill. Stück und 1.600 Titeln der weltweit größte Herausgeber von Telefonbüchern ist. Herold erzielte 2001 mit 375 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 63 Mill. Euro.