Sustainable Finance wird erwachsen

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich die Welt zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Doch bisher haben sich die globalen Bemühungen um eine Dekarbonisierung der Wirtschaft als unzureichend erwiesen. Daher wird zunehmend erwartet, dass auch der Finanzsektor seinen Beitrag zur ökologischen Wende leistet. Vereinfacht gesagt soll er statt auf "braune", CO 2 -intensive Vermögenswerte vermehrt auf "grüne", CO 2 -arme Anlagen setzen.



Für die Finanzbranche gewinnt Sustainable Finance in der Tat immer mehr an Bedeutung. Der Begriff steht für ein nachhaltiges Finanzsystem, das die Aspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Aspekte) berücksichtigt. Es geht also nicht nur um Klimaschutz, wenngleich diese Komponente aktuell im Fokus steht. Die weltweiten Vermögenswerte mit ESG-Label könnten bis Jahresende ein Volumen von 41 Billionen US-Dollar erreichen. Solche Schätzungen sind allerdings mangels klarer Definitionen mit Vorsicht zu interpretieren.



Sustainable Finance baut großteils auf konventionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen auf. Dabei helfen bestimmte Anlagestrategien, Nachhaltigkeitserwägungen in Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Eine einfache und beliebte Strategie ist "negatives Screening": Als schädlich angesehene Vermögenswerte (etwa Tabak oder Waffen) werden aus dem Portfolio ausgeschlossen. Eine andere, inzwischen weitverbreitete Strategie ist "ESG-Integration": ESG-Faktoren werden systematisch in die Investmentanalyse und -entscheidung eingebunden. Zunehmend versuchen Anleger auch mit "Shareholder-Engagement", das Nachhaltigkeitsverhalten von Unternehmen zu beeinflussen. Sie nutzen dabei ihre Macht als Anteilseigner durch die Stimmabgabe bei der Hauptversammlung oder das direkte Gespräch mit der Firmenleitung.



Die Investmentfondsbranche hat begonnen, Fonds mit einem ESG-Label aufzulegen. Weltweit waren laut Morningstar Ende 2021 knapp 3 Billionen US-Dollar in Nachhaltigkeitsfonds angelegt, davon rund 80 Prozent in Europa. Die meisten tragen ein breit gefasstes Nachhaltigkeitslabel. Auch am Anleihemarkt entwickelt sich ein Segment mit grünen, sozialen, nachhaltigen oder an Nachhaltigkeitsziele gekoppelten Anleihen. Ihr gesamtes Emissionsvolumen belief sich 2021 auf rund 1 Billion US-Dollar, wovon grüne Anleihen die Hälfte ausmachten. Auch hier hat sich Europa zur dominanten Emissionsregion entwickelt.

Bestehende Hindernisse, neue Regulierung