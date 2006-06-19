Suu Kyi: Geburtstag unter Hausarrest

Die Militärjunta hatte Ende Mai den Hausarrest für Suu Kyi erneut verlängert. Sie verbrachte in den vergangenen 17 Jahren insgesamt zehn Jahre unter Hausarrest oder im Gefängnis. Außer ihrem Arzt und ihrer Hausangestellten darf niemand zu ihr.



Die Oppositionsführerin war 1991 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte die Parlamentswahl 1990 mit deutlichem Vorsprung gewonnen, die Militärregierung erkannte das Wahlergebnis aber nicht an. Burma wird seit 1962 von Generälen regiert.



Nach Schätzungen der UNO gibt es etwa 1.100 Gefangene in Burma (Myanmar).



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