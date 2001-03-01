SW Umwelttechnik verdreifachte EBIT

Die börsenotierte Kärntner SW Umwelttechnik AG meldet für das Geschäftsjahr 2000 ein Rekordergebnis. Nach vorläufigen Zahlen, die erstmals nach IAS-Richtlinien erstellt wurden, konnte der in Zentral- und Osteuropa tätige Abwasserspezialist im Gesamtjahr 2000 das Betriebsergebnis (EBIT) gegenüber dem Vorjahr von 1,6 auf 4,7 Mill. Euro (64,7 Mill. Schilling) steigern.



Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) hat sich demnach - trotz gestiegener Finanzierungsaufwendungen und auf Grund von Sonderabschreibungen im Jahr 1999 - um 216% von 1,3 Mill. auf 4,0 Mill. Euro verbessert. Der Umsatz stieg um 56% auf 68,9 Mill. Euro.