Swisscom muss 200 Millionen Euro Strafe zahlen

Swisscom Mobile sei marktbeherrschend und habe mit einer Terminierungsgebühr von 33,5 Rappen (0,21 Euro) pro Minute einen unangemessen hohen Preis zum Nachteil der Endkunden erzwungen, begründete die Weko die Entscheidung. Die Terminierungsgebühr verrechnet ein Telekom-Anbieter intern der Konkurrenz, wenn er ihr Zugang auf sein Netz gewährt.