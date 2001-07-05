Swoboda for EP-President?

Der Wechsel des Vorsitzes im EU-Parlament steht nächstes Jahr an. Nachfolger der französischen EP-Präsidentin, Nicole Fontaine (EVP), sollte der irische Liberale Pat Cox werden. Fontaine ist 1999 mit Unterstützung der Liberalen gewählt worden, dafür sollten die Liberalen ab 2002 den Vorsitz übernehmen. Aber auch die SPE könnte einen Kandidaten nominieren.



Ins Gespräch gebracht wurde SPÖ-EU-Abg. Hannes Swoboda, der sich jedoch in nobler Zurückhaltung übt. Ihm werden - gegenüber potenziellen SPE-Kandidaten großer Mitgliedstaaten - nur Außenseiterchancen eingeräumt. Sollte er gefragt werden, würde er sich eine Kandidatur überlegen, teilte sein Büro auf Anfrage der "Wiener Zeitung" mit. Amüsiert zeigte man sich ob einer hämischen Aussendung vom Generalsekretär und EU-Abg. der FPÖ, Peter Sichrovsky. Die Unterstützung eines Österreichers als EP-Präsident sei überlegenswert. So könnte, meinte Sichrovsky, "der oft kleinkarierte Hick-Hack der Parlamentarier untereinander" überwunden werden.