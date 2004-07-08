Swoboda steigt in SPE auf

Damit ist Swoboda wie bereits in der vergangenen EU-Parlamentsperiode neuerlich in der sozialdemokratischen Fraktion fest verankert. Wie berichtet, wurde Swoboda am Montag auch zu einem der Stellvertreter des deutschen SPE-Fraktionschefs im EU-Parlament, Martin Schulz, gewählt. Diese Stellvertreter-Funktion hatten bisher alle sozialdemokratischen Delegationsleiter automatisch.



Auf Grund der neuen SPE-Statuten muss Swoboda die Funktion des Delegationsleiters der SPÖ-EU-Abgeordneten abgeben. Wer die Delegationsleitung übernehmen wird, entscheiden die SPÖ-Abgeordneten im Rahmen der nächsten Plenumswoche von 19. bis 23. Juli in Straßburg, hieß es auf Anfrage der "Wiener Zeitung". Bis dahin leitet die Listen-Zweite, Maria Berger, interimistisch die Delegation. Die oö. Abgeordnete war bis dato Stellvertreterin von Swoboda und wird vermutlich auch zur neuen Delegationsleiterin gewählt werden.



Die Grünen-Fraktion im EU-Parlament hat den deutsch-französischen Abgeordneten Daniel Cohn-Bendit und die Italienerin Monica Frassoni als Vorsitzende wiedergewählt.