Syrische Flüchtlinge an der türkischen Grenze

Tausende Syrer, darunter viele Kinder, versuchen auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien in die Türkei zu fliehen. Sie flüchten vor dem Islamischen Staat, der in Syrien vordringt und seinen Schreckensterror verbreitet. Mehr als 200.000 Menschen konnten nicht mehr fliehen, weil sie tot sind. Am Grenzzaun in Akcakale, in der südöstlichen türkischen Provinz Sanliurfa, spielten sich in dieser Woche dramatische Szenen ab.