Szenen der Revolution

Aber es ist noch eine Lektion, die wir hier lernen. Es hat nicht gereicht, die paar hunderten Journalisten vor Ort jagen, festnehmen und verprügeln zu lassen, um an der Macht zu bleiben. Was können ein paar hundert Kameras schon sehen in einem Konflikt, der an so vielen Fronten gleichzeitig stattfindet? Aber alleine in der Metropole Kairo gibt es Millionen Handys - und damit Millionen Kameras. Die meisten Ägypter verfügen bereits über ein Handy und posten damit Bilder und Videos ins Internet - und damit indirekt auf die Schirme der Nachrichtenredaktionen der Welt. Massive Sauereien, wie sie nun in Ägypten passieren, bleiben daher nicht wie früher unbemerkt. Die Welt sieht zu. Und sei es durch das Auge einer wackeligen Handykamera. Das ist der Unterschied zu früher: zu 1989, 1979 oder 1956. Und Fernsehen und Internet sind der Katalysator dieser Entwicklung. Eine mediale Revolution als Wegbereiter von politischen Revolutionen.