T-Shirt statt Anzug: Banker tarnen sich

"Es ist eine merkwürdige Atmosphäre hier im Viertel, jeder scheint irgendwie beunruhigt", sagt Jeremy Batstone-Carr vom Aktienhändler Charles Stanley. "Alle die im Büro sein sollten, sind auch gekommen, aber wir gehen kein Risiko ein", fügt er an. Aber nicht alle Angestellten im Bankenviertel sind so vorsichtig. Einige provozieren die Demonstranten sogar und winken mit Zehn-Pfund-Noten aus ihren Fenstern.



Nicht alle Banker wollen sich vor den Demonstranten verstecken. "Das ist mein Land, meine Stadt", sagt etwa Colin Byron, der als Sachverständiger arbeitet. "Das ist die Rolle, die ich bei der Arbeit einnehmen muss. Ich bin alt genug, um auf mich selbst aufzupassen."



Auch Colin Stanbridge, der Vorsitzende der Londoner Handelskammer, wollte nicht auf seine gewohnte feine Arbeitskleidung verzichten. "Was wir unseren Mitarbeitern gesagt haben, ist: Wenn ihr euch damit besser fühlt, dann tut es", sagt er der BBC.



Dagegen kann Simon Grice, der in einem Handelsunternehmen arbeitet, den gelockerten Kleidervorschriften durchaus etwas abgewinnen. "Das ist nett. Wir sollten das jeden Tag machen."