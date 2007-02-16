Tagesaktuell zu mehr Erfolg am Markt

Die Grundlage für diesen Service ist eine Onlineapplikation, die das Firmenbuch täglich nach den eigen definierten Vorgaben digital überwacht. Dadurch werden keine für kleine und große Unternehmen wichtigen Veröffentlichungen übersehen.

Vielfältiger Einsatz

Die Kunden bestimmen selbst, welche Abteilung mit welchen Informationen beliefert werden soll. Interessiert sich die Verkaufsabteilung am meisten für Neugründungen, richtet das Controlling das Augenmerk auf Konkurse und Gläubigeraufrufe.



Die Einsatzmöglichkeiten von firmenmonitor.at sind sehr vielfältig und für jeden, der im Wirtschaftsleben steht, unverzichtbar bei der täglichen Arbeit. "Jeder Unternehmer, vom kleinsten Einmannbetrieb bis hin zum Großkonzern, erspart sich die eigene, zeitaufwendige Recherche", erzählt Karl Schiessl, Geschäftsführer der "Wiener Zeitung GmbH", über die Vorteile des neuen Onlinedienstes.



Via EMail liefert firmenmonitor.at täglich die gewünschten Informationen und unterstützt die verantwortlichen Personen schnell und effizient bei der Arbeit. Für die Kunden-, Lieferanten- und Mitbewerberüberwachung stehen Konkurseröffnungsverfahren, Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren, Geschäftsaufsichtsverfahren, Ediktalzustellungen (Hinterlegung von Schriftstücken), Firmenbuch (Neueintragungen, Änderungen, Berichtigungen, amtswegige Berichtigungen, Löschungen, sonstige Bekanntmachungen) zur Verfügung.



Die Dienstleistung ist für Unternehmen kostengünstig. Sie wird pauschal und jährlich offeriert. Für nur 14 Euro (exkl. MWSt; Basis fair-Use) im Monat genießen firmenmonitor.at-Kunden Ihren ganz persönlichen Wissensvorsprung.



Kostenlose Testaccounts und sämtliche Informationen unter www.firmenmonitor.at.