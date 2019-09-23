Tageslicht beeinflusst das Wärmeempfinden

Lausanne. Eine angenehme Temperatur in Innenräumen zu erzeugen benötigt viel Energie. Schweizer Forschende der Eidgenössisch-technischen Hochschule Lausanne (EPFL) weisen auf Einsparpotenziale hin: Das Tageslicht verändert das subjektive Wärmeempfinden.

Objektiv sind 19 Grad Celsius gleich 19 Grad Celsius. Wird ein so kühler Raum jedoch von Tageslicht durchflutet, fühlen Personen sich darin wärmer als wenn nur wenig natürliches Licht einfällt. Davon berichten Forschende um Giorgia Chinazzo der ETH Lausanne im Fachblatt "Scientific Reports".

Wie die Helligkeit in Innenräumen das subjektives Wärmeempfinden beeinflusst, wurde bisher nur für elektrisches Licht untersucht, schreiben die Forschenden im Fachartikel. Mit ihrer Studie zeigen sie auf, wie sich womöglich durch geschicktes Planen des natürlichen Lichteinfalls die Energiebilanz von Gebäuden verbessern ließe.

Für die Untersuchung teilten Chinazzo und ihre Kollegen 42 Probandinnen und 42 Probanden in drei Gruppen auf: In drei unterschiedlich temperierten Räumen - bei 19, 23 und 27 Grad Celsius - sollten sie Aufgaben lösen und Fragen beantworten; darunter auch solche zu ihrem Empfinden der Raumtemperatur und ihrem Wohlbefinden. Die Teilnehmenden wussten aber nicht, worum es bei der Studie ging.

Tests mit drei Helligkeiten

An verschiedenen Tagen erlebten die Teilnehmenden den Raum bei drei verschiedenen Helligkeiten des einfallenden Tageslichts, einmal bei nur rund 130 Lux, einmal bei 600 Lux und einmal bei hellen 1.400 Lux. Die Probandinnen und Probanden empfanden den 19 Grad kühlen Raum als wärmer, wenn helles Tageslicht einfiel. Bei der geringsten Helligkeitsstufe empfanden sie den Raum kälter.

Umgekehrt erschien den Teilnehmenden im 27 Grad warmen Raum ihre Umgebung weniger warm, wenn das Tageslicht auf die niedrigste Helligkeitsstufe gedämpft war. Da Raumtemperatur und auch die Körpertemperatur der Teilnehmenden unverändert blieben, schließen die Forschenden, dass es sich um psychologische Effekte handeln müsse.

Eine weitere interessante Beobachtung ergab sich, als die Wissenschafter die Ergebnisse ihrer Befragung mit Vorhersagen aus einem Modell über Effekte elektrischen Lichts auf den empfundenen Komfort verglichen. Die Forschenden verglichen, welche Temperaturschätzungen ihre Probanden abgaben mit den Schätzungen, die das Modell vorhersagte. Bei Tageslicht lagen die Schätzungen tiefer als bei Kunstlicht.

Komfort hinterfragen

Der Vergleich deutet darauf hin, dass natürliches Licht Menschen womöglich wärmetoleranter macht als elektrisches. "Es handelt sich hierbei um eine Hypothese, die durch weitere Versuche getestet werden müsste", erklärte Chinazzo. Das Experiment sei nicht auf einen direkten Vergleich zwischen natürlichem und elektrischem Licht ausgelegt gewesen.

Dass Menschen ein höheres Akzeptanzlevel bei natürlichen Dingen als bei künstlich erzeugten haben, zeige sich aber auch in anderen Bereichen, sagte Studienautor Jan Wienold. Ähnliches finde sich beispielsweise bei Belüftung oder Blendung. "Bei künstlicher Belüftung beschweren sich die Leute eher, als wenn sie ein Fenster öffnen können. Auch wenn die Luft, die durch Fenster hereinkommt schlechter ist. Und auch Blendung durch Tageslicht wird eher in Kauf genommen als durch künstliches Licht."

Zwar ergibt sich aus der Studie keine konkrete Empfehlung für Architektinnen und Architekten. Die EPFL-Forschenden hoffen jedoch, mit ihren Ergebnissen weitere Forschung anzuregen, und bestehende Komfortmodelle zu hinterfragen. (sda)