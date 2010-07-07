Täglich ins Internet kotzen

"Uns fehlt ein wichtiger Teil von Gesellschaft, nämlich die p.t. Jugend, die auch hier immer so angefleht wird, sie möge doch endlich Lesen lernen, durch Zuschauen zumindest oder irgendwie; die fällt nämlich total aus, weil sie offensichtlich einerseits die Schnauze voll hat - das haben die Jungen eh immer gehabt (...) - und zweitens, weil die Jungen beschlossen haben, an uns gar nicht mehr teilzunehmen, sondern lieber täglich ins Internet zu kotzen, und das noch anonym, weil da kann wenig passieren und man fühlt sich aber richtig gut, weil mans dem Internet gesagt hat.. ."



Darüber, ob es angemessen ist, dass sich Mitglieder der Geschäftsführung des ORF in der Öffentlichkeit einer Gossen-Sprache bedienen, lässt sich sicher streiten. Dass aber jemand, der offensichtlich keinerlei Verständnis für neue Medien und deren Kultur zeigt, an den Schalthebeln des Programms sitzt, ist für ein Medienunternehmen sicher nicht unproblematisch.