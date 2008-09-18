Talent sein, Star werden

Murray war schon 2004 dabei. Gespielt hat er nicht, doch schon die Nominierung des damals 17-jährigen Talents sorgte für Verwunderung. Diesmal ist bei den Österreichern ein Teenager dabei, der mit dem Junioren-Doppelsieg bei den US Open aufgezeigt hat, aber noch weitgehend unbekannt ist. Selbstverständlich wird Niki Moser nicht spielen. Ob er sich in vier Jahren zu einem Spieler vom Kaliber eines Murray entwickelt, bleibt trotz aller guten Wünsche fraglich. Er wäre nicht das erste österreichische Talent, das zeit seiner Karriere ein solches bleibt.