Taliban drohen mit Vergeltung

Führende pakistanische Politiker, an ihrer Spitze Präsident Asif Ali Zardari, und das Militär würden als erste angegriffen, sagte ein Sprecher der pakistanischen Taliban der Nachrichtenagentur Reuters am Montag in einem Telefongespräch. An zweiter Stelle stünden die USA. (APA/Reuters)



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