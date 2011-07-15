Taus-Gruppe setzt auf Expansion

Wien. Die Management Trust Holding AG (MTH), die Unternehmensgruppe um den Industriellen Josef Taus, setzt sich auf ihren Märkten weiter durch.



Der Mittelständler, der im Non-Food-Einzelhandel mit den Marken Libro, Pagro, Mäc-Geiz und Pfennigpfeiffer im deutschsprachigen Raum tätig ist, aber auch im Maschinenbau (Krause & Mauser) und in der Sparte Zutrittskontroll-Technik (Axess, Designa), konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2010/11 um 28 Prozent auf 635 Millionen Euro steigern. Das Betriebsergebnis wurde um fast ein Drittel auf 23,6 Millionen Euro verbessert. „Wir haben ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter uns”, sagt MTH-Vorstand Martin Waldhäusl, der auch die Einzelhandelssparte MTH Retail Group lenkt. „Wir haben im Wesentlichen gleich profitabel gearbeitet.” Die Ebit-Marge blieb mit 3,7 Prozent auf dem Vorjahresniveau. Die Einzelhandelsparte ist vor allem durch die Übernahme des insolventen deutschen Diskonters Mäc-Geiz - mit 184 Filialen in den neuen deutschen Bundesländern - stark gewachsen.



„Mäc-Geiz ist das diskontigste Unternehmen unserer Gruppe”, sagt Waldhäusl über den sogenannten Preislagenbieter, in dessen Regalen die Waren nach dem Preis angeordnet sind. „Die Dinge müssen dort billig sein. Der einzelne Kunde kauft nur um rund 3,50 Euro ein, dafür haben wir aber 100.000 Kunden pro Tag.”

Harter Wettbewerb

Doch der deutsche Markt ist laut Waldhäusl stärker umkämpft als der österreichische. Vor allem der Ein-Euro-Diskonter Tedi, ein Unternehmen der Tengelmann-Gruppe, ist mit tausend Filialen ein gewichtiger Mitbewerber, der mittlerweile auch nach Österreich expandiert. Tedi will bis Ende 2012 bis zu 30 Standorte hierzulande eröffnen. „Dass Tedi nach Österreich kommt, ist eine zusätzliche Herausforderung für uns”, gibt Waldhäusl zu.



„Nur weil einer Ramsch verkauft, muss man es selber nicht machen”, ätzt MTH-Gründer Taus. „Es gibt eine Ramschgrenze, die Frage ist, wo wir uns positionieren.” MTH-Vorstand Raimund Gfrerer fügt hinzu, dass sich die Retail-Sparte in Deutschland schon von den Ein-Euro-Produkten wegbewegt. Mit Pfennigpfeiffer (104 Filialen) betreibt die Taus-Gruppe einen weiteren Non-Food-Diskonter in Deutschland.

Kaufkraft gesunken

In Österreich unterhält MTH 240 Libro-Filialen und 120 Büroartikel-Geschäfte der Marke Pagro Diskont. Bei Pagro wurde das Sortiment um Haushaltsartikel, bei Libro um „modische Accessoires” erweitert.



„Wir sind auch in Österreich in den vergangenen Jahren gewachsen, Pagro wächst flächenbereinigt weiter”, sagt Waldhäusl. „40 Prozent der Musik, die wir bei Libro verkaufen, ist Schlager- und Volksmusik.” Doch der Non-Food-Einzelhandel leidet derzeit generell an der hohen Inflation, den hohen Treibstoff- und Nahrungsmittelpreisen. Bei Konsumartikeln machen die Kunden Abstriche, sie kaufen das, was sie für den Alltag benötigen. Laut Waldhäusl würden „attraktive Lohnabschlüsse” und eine Steuersenkung dem mittelständischen Einzelhandel helfen. Indes investiert die MTH Retail Group (527 Millionen Euro Umsatz) in ein neues Zentrallager im Müllendorf, im Bezirk Eisenstadt, das im September den Betrieb aufnehmen wird. Es ersetzt die vier bisherigen Lagerstandorte.



Insgesamt will MTH im Einzelhandel ihre „Mehr-Marken-Politik weiter forcieren, um eine kritische Größe zu erreichen, damit man mit den internationalen Mitbewerbern mithalten kann. Im Retail-Bereich ist heuer kein Zukauf mehr geplant.



Doch MTH-Gründer Taus hat auch ein Auge auf Osteuropa. „Wir haben Angebote von kleinen polnischen Ketten bekommen, aber dafür muss man einen potenten polnischen Partner haben”, sagt Taus, der den polnischen Markt mit 40 Millionen Einwohnern für geschäftlich attraktiv hält.

Zwei VW-Großaufträge

Die Sparte Zutrittskontrolle (65 Millionen Euro Umsatz) mit den Firmen Axess und Designa will heuer ihren Umsatz um 20 Prozent steigern. Axess punktet mit Personen-Zutrittssystemen für Sporteinrichtungen, wie im Galatasaray-Fußballstadion in Istanbul, Designa ist auf Parksysteme für Flughäfen spezialisiert. Auch die Maschinenbau-Sparte Krause & Mauser (50 Millionen Euro Umsatz), die Werkzeugmaschinen für die Automobilindustrie herstellt, hat wieder volle Auftragsbücher. Sie macht die Hälfte des Umsatzes in China. Im Juni konnte Krause & Mauser zwei Großaufträge der VW-Gruppe an Land ziehen.



MTH-Chef Josef Taus peilt im Geschäftsjahr 2011/12 insgesamt rund 700 Millionen Euro Umsatz an.