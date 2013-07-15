Taus winkt bei Dayli ab

Wien. Mit ihrem Konzept, angeschlagene Firmen billig zu erwerben und dann zu sanieren, ist die Management Trust Holding (MTH) bisher recht gut gefahren. Die Papier- und Buchhandelskette Libro etwa, die vor knapp elf Jahren für fünf Millionen Euro aus der Konkursmasse gekauft wurde, erwies sich als Glücksgriff. Heute bildet Libro gemeinsam mit österreichischen und deutschen Handelsdiskontern wie Pagro, Mäc-Geiz und Pfennigpfeiffer den Kern der börsennotierten MTH-Gruppe, zu der daneben noch ein paar Industriebetriebe gehören.



Hinter der MTH steht der ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker Josef Taus, der sich so wie sein früherer SPÖ-Kollege Hannes Androsch schon seit längerem als Unternehmer betätigt. Zusammen mit Partnern kontrolliert er ein Firmenimperium, das rasant wächst. Allein in den vergangenen sechs Jahren wuchs der Umsatz um mehr als 50 Prozent auf fast 717 Millionen Euro. Ende Februar - zum Bilanzstichtag - beschäftigte die Gruppe bereits gut 5600 Mitarbeiter, binnen Jahresfrist wurden rund 600 Leute neu aufgenommen.

Vor Ausbau des Filialnetzes

Wachstum steht auch künftig auf dem Programm des MTH-Managements. Im Geschäftsjahr 2013/14 soll das Filialnetz in der Handelssparte mit rund 50 neuen Standorten fortgesetzt werden, kündigte Vorstand und Taus-Schwiegersohn Martin Waldhäusl am Montag in der Bilanzpressekonferenz an. Sein Credo: "Je mehr Diskont, desto besser." Momentan kommen die Handelsfirmen der Gruppe zusammen auf 750 Standorte in Österreich und Deutschland, wovon 250 auf Libro entfallen.



Kein Interesse hat die MTH an der jüngst pleitegegangenen Drogeriekette Dayli (einst Schlecker). "Das passt nicht zu uns", erklärt Waldhäusl. "In diese Branche wollen wir nicht expandieren." Spezialisiert sind die MTH-Handelsdiskonter vorwiegend auf Buch- und Schreibwaren, Büro- und Schulartikel sowie Dekoration und Haushalt. Außerdem sei es "problematisch, wenn ein Unternehmen wie Dayli in so kurzer Zeit zum zweiten Mal insolvent ist", gibt Waldhäusl zu bedenken.



Auch an den Dayli-Filialen besteht bei der MTH kein Interesse. Schon vor einem Jahr, als die Firma noch Schlecker hieß, habe man sich das Filialportfolio angesehen. Das Problem: "Die meisten Standorte sind zu klein für uns. Sie haben weniger als 250 Quadratmeter Verkaufsfläche und sind obendrein wenig frequent", sagt Waldhäusl und winkt ab.

Rückläufiger Jahresgewinn

Unterdessen zeichnet sich ab, dass ein Teil der bereits gekündigten Dayli-Mitarbeiterinnen bei heimischen Handelsriesen wie Spar (Interspar, Eurospar) und Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg, Penny) einen neuen Job bekommt. Die Drogeriekette dm bietet ebenfalls an, ehemalige Dayli-Mitarbeiterinnen aufnehmen zu wollen. Auf Initiative der Gewerkschaft gibt es auch Gespräche mit dem Diskontriesen Hofer.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/13 hat die MTH-Gruppe unterm Strich einen Gewinn von 9,9 (nach 12,1) Millionen Euro eingefahren. Den Rückgang begründet Waldhäusl mit "Wachstumsinvestitionen". So seien 40 Standorte der Schlecker-Tochter "Ihr Platz" in Deutschland übernommen und in Mäc-Geiz-Filialen umgewandelt worden. Daneben habe man 40 Filialen neu eröffnet und die Libro-Minderheitsgesellschafter ausgekauft, die noch einen Anteil von 39,7 Prozent hielten. Libro gehört der MTH nun allein.



Vom Gesamtumsatz der Gruppe entfiel 2012/13 mit 577 Millionen Euro der Löwenanteil auf die Handelssparte. Der Werkzeugmaschinenbauer Krause & Mauser sowie die Sparte Zutrittssysteme für Parkgaragen und Skilifte (repräsentiert durch die Firmen Designa und Axess) kamen auf jeweils 70 Millionen Euro Umsatz.



Neben der MTH-Gruppe gehört zu Taus’ Imperium auch die Druckerei- und Verlagsholding P & V, die über ihre Beteiligungen (Herold, "Die Furche" etc.) mehr als 70 Millionen Euro umsetzt. Taus zufolge ist kürzlich eine Dachgesellschaft namens MTB Beteiligungen AG gegründet worden. An ihr hängen die MTH und die P & V mit den operativen Assets.