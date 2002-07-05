Tausende Sicherheitsbeamte in Washington im Einsatz

Für die an der Mall, der Grünanlage im Zentrum erwarteten tausenden Festgäste galten heuer die Parolen "Wachsamkeit" und "Geduld". Zahlreiche Sicherheitsposten wurden eingerichtet, wo die Besucher gründlich kontrolliert wurden sollen. Polizeihunde schnüffelten schon seit Tagen am Festgelände auf der Suche nach Sprengstoff. Für Absperrungen besonders heikler Zonen wurden auch "Schneezäune" verwendet. Einwohner und Besucher Washingtons wurden seit Tagen verstärkt aufgefordert, auf verdächtige Umstände besonders zu achten und herrenlose Gegenstände sofort zu melden.



Der Luftraum über mehreren amerikanischen Metropolen wurde am 4. Juli durch Kampfflugzeuge zusätzlich gesichert. Obwohl die Behörden die jeweiligen Städte nicht genannt haben, galt als sicher dass Washington zu den besonders geschützten Zentren gehören wird. Zwei "Zwischenfälle" mit Kleinflugzeugen, die in den vergangenen Wochen ungehindert in die Sperrzone über dem Zentrum eindringen konnten, haben auch die Forderung nach regelmäßigen Luft-Patrouillen wieder aufkommen lassen.



Wie ernst die Lage tatsächlich ist bleibt unklar. Zwar gebe es keine Spur zu Planungen eines Anschlags, doch böten große Menschenansammlungen immer ein lohnendes Ziel, meinte Präsidentensprecher Ari Fleischer.



US-Präsident George W. Bush, der den Tag in West Virginia verbrachte und erst am Abend am traditionellen Feuerwerk in Washington teilnahm, hatte die Amerikaner aufgefordert, sich trotz allem nicht vom Besuch der Veranstaltungen abschrecken zu lassen: "Wir sollten voller Freude feiern und wir sollten feiern, dass wir glücklich sind Amerikaner zu sein", meinte er.



Ungeachtet der Terrorwarnungen nahmen Millionen Menschen an den Patraden, Konzerten und Feuerwerken im ganzen Land teil.