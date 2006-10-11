TCM-Lehrsystem für Spanien

"Bereits seit zwei Jahren arbeiten wir nach einem Entwicklungskonzept mit hohen Anforderungen und einem an ISO 9000 orientierten internen Qualitätsmanagementsystem an der Etablierung und Kooptierung ausländischer Bildungseinrichtungen. Hierfür liegen schriftliche Anträge aus Portugal, Spanien und Italien vor. Als erste Einrichtung konnte sich die katalanische Stiftung für TCM (Fundacion Europea de MTC mit Sitz in Amposta und Campusanlagen in Barcelona, Valencia und Madrid qualifizieren", teilte nun Univ.-Prof. Andreas Bayer, Rektor der TCM-Privatuniversität, der "Wiener Zeitung" mit. Spanien übernimmt mit der Schaffung der Universitätsinstitute das gesamte akademische System der Privatuniversität in Lehre und Forschung.



Und Spanien geht auch noch einen Schritt weiter: Anders als in Österreich haben Experten der Fundacion Europea de MTC als erstes europäisches Land ein eigenes Berufsrecht für TCM-Therapeuten und Ärzte der chinesischen Medizin geschaffen, das diese Woche in Kraft tritt. "Bisher waren hochqualifizierte Ärzte der TCM aus Asien und Amerika gezwungen, ohne Anerkennung ihres akademischen Grades illegal in Europa zu arbeiten", betonte Bayer, der sich einen ähnlichen Weg für Österreich wünscht. Bisher dürfen nur Ärzte der Humanmedizin die TCM-Techniken anwenden.



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