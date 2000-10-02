Team 7 setzt auf Franchising

Seinen Franchise-Partnern stellt Team 7 Leistungen wie Marketing, Controlling und Computerplanung zur Verfügung, erklärte am Freitag Franchise-Manager Josef Widy, der gleichzeitig Franchisenehmer des neu eröffneten Team 7-Standortes in der Wiener Innenstadt ist. Weitere Geschäfte befinden sich in Wels und Salzburg, an eine Ausweitung ist gedacht, sagte Erwin Berghammer, Geschäftsführer der Team 7 Holding GmbH. Durch regionale Individualität und Massivholz-Qualität könne sich Team 7 als österreichweit einziger Möbel-Franchiser am stagnierenden Einrichtungsmarkt behaupten.



482 Mitarbeiter der Team 7-Gruppe erwirtschafteten zuletzt 760 Mill. Schilling Umsatz. Davon erzielte die "Team 7 Natürlich Wohnen GmbH" mit den Werken in Ried und Rottenmann einen Umsatz von 600 Mill. Schilling.