Teamkicker statt Konkurs

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der unter der Verantwortung des Masseverwalters stehende insolvente Regionalliga-Klub einige Tage vor dem "rettenden" Zugeständnis der ÖVP fünf durchaus bekannte Bundesliga-Spieler verpflichtet hat, darunter den Ex-Teamkicker Roland Kollmann. Woher hat der Verein das Geld für derart teure Spieler? Kommt die Finanzierung von dritter Seite, was anzunehmen ist, ist dies rechtlich korrekt, doch sonderlich gut ist die Optik nicht. Doch beim GAK schert man sich darum ohnehin längst nicht mehr.