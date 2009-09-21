Technik-Tücken als Kanzler-Hilfe

Gespannt wartete man am Sonntagabend in der "ZIB spezial" zu den Vorarlberger Landtagswahlen auf die angekündigte Stellungnahme von Bundeskanzler Faymann zum katastrophalen SPÖ-Ergebnis. Zuerst wurde vertröstet, weil der Beitrag noch nicht überspielt sei, und dann am Ende der Sendung mitgeteilt, dass die Kanzlerstellungnahme wegen "technischer Schwierigkeiten" nicht mehr am Sonntag ausgestrahlt werden könne. Eine vage Wortspende Faymanns wurde zitiert, und er hatte sich das unangenehme Interview am Wahlabend erspart.