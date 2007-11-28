Teheran auf Araber sauer

Besonders groß soll dem Vernehmen nach die Enttäuschung über die Saudis und die ideologischen Brüder aus Syrien sein. Besonders für Ahmadinejad, der sich gern als Vorkämpfer in der islamischen Welt gegen die USA und Israel darstellen will, war die Teilnahme der arabischen Protagonisten in Annapolis eine Ernüchterung.



Nun plant die iranische Führung als eine Art Trotzreaktion, in den nächsten Tagen mit Repräsentanten radikaler Palästinenser-Fraktionen eine "Anti-Annapolis-Konferenz" zu veranstalten.