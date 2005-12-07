Teheran will zweites AKW bauen

Unterdessen hat der russische Außenminister Sergej Lawrow seinen iranischen Kollegen zur Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) ermahnt. Vorgespräche zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen demnächst beginnen, Russland wird dabei eine wesentliche Vermittlerrolle spielen.



Schon jetzt unterhält Moskau gute Kontakte mit dem Regime in Teheran: Jüngst wurde bekannt, dass Russland dem Iran Flugabwehrraketen vom Kurzstreckentyp Tor-M1 liefern wird. Damit werde das Gleichgewicht der Kräfte in der Region aber nicht verändert, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax Verteidigungsminister Serge Iwanow. Mit dem System könnte der Iran Experten zufolge unter anderem sein im Bau befindliches Atomkraftwerk in Bushehr schützen - bei dessen Fertigstellung hat wiederum Russland geholfen.



Heftige Wortgefechte zwischen Iran und Israel



Unterdessen geht der Schlagabtausch zwischen dem islamischen Gottesstaat und Israel ungehindert weiter. Die iranische Regierung hat Israel in scharfen Worten vor einem Angriff auf die Atomanlagen gewarnt. Die Reaktion Teherans wäre "verheerend", erklärte Außenamtssprecher Hamid Resa Assefi. Er reagierte damit auf den israelischen Politikers Benjamin Netanjahu, der im Vorfeld der Knesset-Wahlen erklärt hatte, Israel sollte iranische Atomanlagen aus der Luft angreifen, um Teherans Atomprogramm zu stoppen.



Nächste Nominierung eines Ölministers



Innenpolitisch geht das Ringen um die Regierungsbildung in Teheran in die nächste Runde. Der iranische Präsident Mahmud Ahmadi-Nejad will dem "Majles" (Parlament) in dieser Woche einen vierten Kandidaten für das Amt des Ölministers vorschlagen. Regierungssprecher Gholam-Hossein Elham erklärte, er hoffe, mit der "Kooperation der Abgeordneten" werde die Regierung dann endlich komplett sein. Das Majles hat bereits drei Kandidaten abgelehnt.