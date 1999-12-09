Teilpauschalierung für selbständige Handelsvertreter

Die neue Verordnung billigt den selbständigen Handelsvertretern zu, dass sie für einen genau bestimmten Teil ihrer beruflichen Ausgaben statt der tatsächlichen Belege und Quittungen einfach ein



steuerabsetzbares Pauschale wählen können. Können · nicht müssen.



12% Betriebsausgabenpauschale



Das vorgesehene Betriebsausgabenpauschale kann dabei mit 12% des Nettoumsatzes, jedoch höchstens bis zu 80.000 Schilling jährlich beansprucht werden. Mit diesem Pauschalabzug sollen folgende, im



einzelnen dann nicht mehr nachweispflichtige Ausgaben abgedeckt werden:



1. Die Reisediäten (Tagesgelder),



2. Die Kosten eines etwaigen Arbeitsraumes daheim (Kanzlei- und Lagerräumlichkeiten),



3. Die Ausgaben anlässlich der Bewirtung von Geschäftsfreunden



4. Die kleinen, üblicherweise nicht belegbaren Geschäftsausgaben, wie etwa Trinkgelder oder auswärtige Telefonspesen.



Alle übrigen beruflichen Ausgaben eines Jahres können neben dem erwähnten Pauschale in ihrer tatsächlichen (und belegmäßig nachgewiesenen) Höhe geltend gemacht werden, insbesondere also die Kfz-



Kosten, Fahrt- und Reisespesen, Büromaterialien, Kammerumlagen, Subprovisionen, Pflichtversicherungen, Investitionen-AfA, usw.). Für diese tatsächlichen Ausgaben besteht also auch



Aufzeichnungspflicht.



Vorteil für Kleinunternehmer



Die neue Teilpauschalierung kann von allen Vertreterunternehmen ausgenützt werden, deren Jahresumsatz im Vorjahr (für 2000 also im Jahr 1999) die Grenze von 3,0 Mill. Schilling (netto) nicht



überstiegen hat. Dennoch wird das Pauschale nur für Kleinunternehmen wirklich Sinn machen, die wesentlich unter diesem Höchstbetrag liegen. Der Vorteil liegt für diese Vertreter vor allem darin, dass



sie hinsichtlich der pauschalierten Ausgaben den häufigen Reibungen mit der Finanzbehörde aus dem Wege gehen können.



So sind vor allem Reisen zu regelmäßigen Zielorten, also zu angeblich neuen Mittelpunkten der Tätigkeit sowie auch die Reisetätigkeiten innerhalb einer Region immer wieder Grund für



Auseinandersetzungen mit der Finanz, welche den Abzug von Tagesdiäten diesfalls verweigern will.



Arbeitszimmer wieder denkmöglich



Auch die nun offenkundige Wiederanerkennung des häuslichen Arbeitszimmers eines Handelsvertreters stellt einen beachtlichen Sinneswandel innerhalb der Finanzbehörde dar, die · wie man aus dem



Ministerium hört · die steuerliche Berücksichtigung eines Arbeitsraumes im Wohnungsverband eines Vertreters wieder für denkmöglich hält. Und dies, obgleich im Motivenbericht zum



Strukturanpassungsgesetz 1996 diesem Personenkreis ein Heimbüro ausdrücklich aberkannt worden war.



Die erneute Anerkennung eines häuslichen Arbeitsraumes ist zweifellos durch die jüngste Rechtsprechung des Höchstgerichts erleichtert worden und wird nun von den wachen Außendienstleuten nicht bloß



für die Zukunft, sondern wohl auch für noch nicht rechtskräftig veranlagte Vorjahre reklamiert werden. Noch ein weiteres, diesmal formales Tabu wird durch die neue Handelsvertreterpauschalierung



durchbrochen. Anders als bei sonstigen Pauschalierungen, die regelmäßig nur für Einnahmen-Ausgaben-Rechner gelten, soll diese Verordnung auch für Vertreter gelten, die ihre Gewinnermittlung aus



doppelter Buchhaltung und Bilanz ableiten. Das steht zwar so nicht wörtlich in der Verordnung, soll aber nach Aussage aus dem Ministerium jedenfalls in einem kommenden Durchführungserlass



festgeschrieben werden.



12% Vorsteuerpauschale



Neben der Betriebsausgabenpauschalierung sieht die neue Verordnung übrigens auch eine umsatzsteuerliche Vorsteuerpauschalierung für die Vertreter vor. Dazu wird ein Satz von 12% der pauschalierten



Ausgaben (höchstens also 12% von 80.000 Schilling, somit maximal 9.600 Schilling) angeboten. Zusätzlich zu diesem Vorsteuerpauschale werden die aus den übrigen, tatsächlichen Ausgaben abgeleiteten



Vorsteuern anerkannt. Praktisch bedeutet das Vorsteuerpauschale 12% von 12%, somit 1,44% des dem Pauschale zugeordneten Nettoumsatzes.



Betriebsausgaben- und Vorsteuerpauschale sind nicht unbedingt junktimiert; jede Methode kann für allein gewählt werden. Während das Ausgabenpauschale jährlich neu (oder auch nicht) beansprucht werden



kann, ist man bei einer Nutzung der Vorsteuerpauschalierung mindestens für zwei Jahre an dieses System gebunden, ehe man wieder zur total individuellen Vorsteuerberechnung umsteigen kann.



Pauschalierung für Nichtselbständige



Die neue Pauschalierungsverordnung gilt, wie erwähnt, nur für die selbständig tätigen Vertreter. Für die unselbständigen Handelsreisenden besteht schon seit 1993 die Möglichkeit, eine (Voll-



)pauschalierung aller Berufsausgaben (Werbungskosten) in Anspruch zu nehmen. Der pauschale Ausgabensatz beträgt hier 5% der laufenden Bezüge, höchstens 30.000 Schilling jährlich. Kostenersätze, die



der Dienstgeber leistet, können zusätzlich · ohne Anrechnung auf dieses Pauschale · eingenommen werden.