Telearbeit · Jobs der Zukunft

Euroteam Vienna ist ein seit 1994 bestehender gemeinnütziger Verein, der im Rahmen des vom Europäischen Sozialfonds und vom Arbeitsmarktservice geförderten Projektes "ADAPT · Der europäische



Telearbeitsmarkt" kostenlose Unterstützung bei der Implementierung von Telearbeitsplätzen anbietet. Euroteam wende sich dabei speziell an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Berufstätige und



Beschäftigungslose, betont Seböck. Ihnen soll die Anpassung an den technologischen Wandel sowie die veränderten Erfordernisse des Arbeitsmarktes erleichtert werden. Telearbeit biete sich vor allem



für Berufe und Tätigkeiten an, wo keine physische Anwesenheit erforderlich ist, sondern auf einen Termin hingearbeitet wird, wie etwa Dienstleister ("knowledge worker"), erklärt Seböck. Das erfordere



allerdings einen gewaltigen Umdenkprozeß bei den Unternehmern. Man müsse weg von der Anwesenheitskontrolle und hin zur Leistung kommen.



Telearbeit werde oft Frauen mit Kindern angeboten, da sie sich dann die Zeit flexibler einteilen könnten. Sollten sie das Angebot allerdings ablehnen, dürfe dies kein Kündigungsgrund sein. Außerdem



müßten sie jederzeit auf ihren Büroarbeitsplatz zurückkehren können. Nur so wäre Telearbeit sozial verträglich, betonte Seböck.



Auf die Gefahren sozialer Vereinsamung angesprochen, meint Seböck, daß sein Beraterteam bisher nur in einem Fall damit konfrontiert gewesen sei. Er schließe das Problem zwar grundsätzlich nicht aus,



halte diese Gefahr aber eher für gering.



Das Projekt läuft von Oktober 1998 bis April 1999. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 01/214 15 17.