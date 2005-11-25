Telefone tot - Kein Klingeln in der Justiz

"Schon seit den frühen Morgenstunden sind die Telefone tot", berichtete Otto Müller, Kabinettsmitarbeiter im Justizministerium am Nachmittag der "Wiener Zeitung". Wer jemanden im Justizministerium, am Obersten Gerichtshof, am Oberlandesgericht Wien oder im Bezirksgericht Marxergasse erreichen wollte, hörte tagsüber nur das Besetzt-Zeichen. Von außen erreicht werden konnte nur, wer - wie Müller - ein (Dienst-)Mobiltelefon hat.



Ursache war laut Telekom Austria ein Datenfehler in der Vermittlungsstelle Krugerstraße. Wie es hieß, waren 6500 Nummern von dem Ausfall betroffen. Bis Redaktionsschluss war die Störung nicht behoben.