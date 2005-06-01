Telekom Austria kauft Mobiltel

Die Telekom Austria (TA) und ihre Mobilfunktochter Mobilkom Austria übernehmen den bulgarischen Handynetzbetreiber Mobiltel früher als ursprünglich geplant. Heute, Mittwoch, hat die TA-Gruppe einen Aktienkaufvertrag mit den Eigentümern der Mobiltel für eine 100-Prozent-Übernahme unterzeichnet. Damit sei die im Dezember 2004 erworbene Kaufoption frühzeitig ausgeübt worden, teilte die TA ad-hoc mit. Der Abschluss der Transaktion werde im Juli 2005 erwartet. Der Kaufpreis wurde zuletzt mit bis zu 1,6 Mrd. Euro beziffert.