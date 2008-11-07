Telekom baut auf Draht zur Regierung

Auf der Suche nach Lösungen werden alte Ideen ausgegraben: "Wir rechnen damit, dass es doch eine in der Staatsholding ÖIAG beheimatete Beamtenagentur geben wird, die neue Jobs vermittelt, und hoffen auf eine Änderung im Beamtendienstrecht", sagt Festnetz-Sprecher Martin Bredl zur "Wiener Zeitung". Der Beamtenagentur hatte die SPÖ im Sommer eine Absage erteilt. Zu entscheiden, ob das Thema neu aufgerollt werde, "ist Aufgabe der neuen Regierung", so ein Sprecher von SPÖ-Chef Werner Faymann. Kommt es nicht zur erwünschten politischen Lösung, braucht die TA in der Personalentwicklung eine zündende Idee. Denn TA-Mitarbeiter berichten von Perspektivenlosigkeit. So seien interne Jobinserate schwammig formuliert und würden Schulungen gestrichen. Zudem hätten Beamte starre Einstufungen und könnten sich nicht für jeden intern freien Job bewerben.



Überall sparen



Stimmt, sagt Bredl, "aber man kann diesen Prozess nicht reibungslos gestalten. Wir sparen überall, auch bei Reisen oder Verköstigung." Die Sozialpläne zu den Mitarbeiter-Einsparungen werden am Montag unterfertigt. Sie sehen auch die "Passivierung" von Beamten vor. Dabei werden diese nach Hause geschickt, aber Teile ihrer Gehälter weiter bezahlt. Denn: Je mehr Beamte bereits zu Hause sind, desto besser argumentierbar wäre wohl eine Personalagentur.