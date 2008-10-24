Telekom bleibt solo

Auch die Tele2-Übernahmegerüchte könnten bald wieder verstummen. Berichten zufolge sollte Henrik Ringmar, der neue Chef des zweitgrößten Festnetz-Anbieters, den von der schwedischen Konzernmutter angedeuteten Verkauf vorantreiben. Doch niemand will Tele2: "Für uns liegt die Zukunft in der Mobilkommunikation", sagt T-Mobile-Chef Robert Chvatal. Mitbewerber Orange will die Möglichkeit einer Festnetz-Sparte nicht kommentieren. TA-Chef Boris Nemsic beruft sich auf die Marktführerschaft: "Das ist wettbewerbsrechtlich unmöglich, sodass wir nicht darüber nachdenken."



Von einer Übernahme wisse man nichts, man wolle den Rückgängen der Festnetz-Telefonie zum Trotz die Marktanteile ausweiten, betont Tele2. Tele2 hatte 2005 den Mitbewerber UTA um 212 Mio. Euro gekauft. Laut Insidern wird der Konzern seine Österreich-Tochter jedoch nicht einmal um 60 Mio. Euro los.