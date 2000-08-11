Telekom-Ticket soll Appetit auf Aktie machen

Der Börsegang der Telekom Austria (TA) wird "im Spätherbst" über die Bühne gehen, sagte ÖIAG-Aufsichtsratschef Johannes Ditz gestern abend vor Journalisten. Möglichst viele Österreicher sollen Aktien erwerben. Deshalb werden ab 16. August sog. "Telekom-Tickets" ausgegeben, die Vorteile beim Kauf von TA-Aktien bringen, etwa eine bevorzugte Zuteilung. TA-Chef Heinz Sundt sieht dem größten Börsegang in der Geschichte Österreichs optimistisch entgegen. Er betonte, daß bisher noch alle Telekom-IPOs ein Erfolg waren.