Telekom-Ticket soll Appetit auf Aktie machen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Christina Weniger
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Der Börsegang der Telekom Austria (TA) wird "im Spätherbst" über die Bühne gehen, sagte ÖIAG-Aufsichtsratschef Johannes Ditz gestern abend vor Journalisten. Möglichst viele Österreicher sollen Aktien erwerben. Deshalb werden ab 16. August sog. "Telekom-Tickets" ausgegeben, die Vorteile beim Kauf von TA-Aktien bringen, etwa eine bevorzugte Zuteilung. TA-Chef Heinz Sundt sieht dem größten Börsegang in der Geschichte Österreichs optimistisch entgegen. Er betonte, daß bisher noch alle Telekom-IPOs ein Erfolg waren.