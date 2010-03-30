Termin beim Kaiser alias Holender

Seinen Freund und Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad ließ er zwar kaum zu Wort kommen, dafür unterstrich er umso öfter den "mächtigen Mann" in ihm. Bei Toni Innauer, seinem zweiten Gast, fiel ihm dann schon weniger ein. So pries er das neu erschienene Buch des Sportlers und erwähnte dabei auch gleich sein eigenes. "Darf’s ein Wasser sein", wackelt immer wieder die Sekretärin auf hohen Hacken mit engem Rock ins Bild. "Frau Erna, Sie stören", meint Holender ernst. Der Zuseher fühlt sich eher an die Löwinger-Bühne erinnert. Die ehemalige Außenministerin Ursula Plassnik dürfte ihren Auftritt inzwischen bereuen. Nachdem die Herren lediglich über ihr auffälliges Schuhwerk und ihre Körpergröße plauderten, versuchte sie das Gespräch auf Wichtigeres zu lenken. Doch vergebens. Holender machte sich erst gar nicht die Mühe, auf sie einzugehen, und fragte lieber die Herren nach ihren Essgewohnheiten. Der falsche Kaiser gehört abgesetzt.