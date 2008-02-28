"Terminfrage ist Nebensache"

Inhaltlich fordert Tschirf eine veritable Revolution: Er will, dass die Tarifstufen für die einzelnen Steuersätze jährlich automatisch valorisiert werden. Damit, so Tschirf, würde auch die öffentliche Hand zum Sparen gezwungen werden, da die Progression nicht ständig die Steuereinnahmen erhöhe. Profiteure der Steuerreform sollen Monatseinkommen zwischen 2000 und 5000 Euro sowie Personen mit Kindern sein. Auch in dieser Frage sieht Tschirf die ÖVP-Forderung nach einem Familiensplitting nicht in Stein gemeißelt.